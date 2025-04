Rettungshubschrauber bei Ebhausen Traktor nimmt Motorrad Vorfahrt - 16-Jähriger schwer verletzt

Die Sonne steht tief am Himmel. Ein Mann möchte am Samstagabend auf der K4338 bei Ebhausen mit seinem Traktor am Abend nach links abbiegen. Da kommt ihm ein Motorrad entgegen.