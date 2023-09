Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagvormittag auf der Schonacher Straße zwischen Schönwald und Schonach ereignet. Fünf Menschen wurden verletzt

Ein mit fünf Personen besetztes Auto fuhr um 11.45 Uhr auf der kurvenreichen Straße Richtung Schönwald. Am Ende einer langgezogenen Linkskurve im Bereich Wittenbächle, kurz vor dem Haldenmathisenhof, geriet das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache zu weit auf den rechten Fahrbahnrand und auf unbefestigtes Bankett. In der Folge verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Schleudern, fuhr über eine Böschung, kippte auf eine Seite und blieb so liegen.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften mit mehreren Notärzten und Rettungswagenbesatzungen sowie ein Rettungshubschrauber eilten an die Einsatzstelle, um die Verletzten zu versorgen.

Verbindungsstraße gesperrt

Auch die Feuerwehr Schönwald war im Einsatz, da zunächst von mehreren im Fahrzeug eingeklemmten Personen ausgegangen werden musste. Die Personen konnten das Fahrzeug aber vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit Unterstützung von Ersthelfern eigenständig verlassen.

Der Rettungshubschrauber hebt mit einer verletzten Person an der Unfallstelle ab, um diese in ein Klinikum zu fliegen. Die weiteren vier Verletzten werden mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Foto: Roland Sprich

Ein Großaufgebot an Rettungskräften mit mehreren Notärzten und Rettungswagenbesatzungen sowie die Feuerwehr eilt an den Einsatzort. Die Straße ist komplett gesperrt. Foto: Roland Sprich

Die Unfallbeteiligten, von denen laut Leitendem Notarzt zwei schwer und drei leicht verletzt wurden, wurden in umliegende Kliniken gebracht. Die Verbindungsstraße zwischen Schönwald und Schonach war während der Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des zerstörten Fahrzeugs komplett gesperrt. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.