Straße gesperrt Auto brennt auf A 81 bei Empfingen (fg/rh/pz) 29.11.2025 - 14:22 Uhr 1 Die Feuerwehr ist auf der A 81 bei Empfingen im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem Ein Auto steht auf der Autobahn 81 bei Empfingen in Flammen. Die Straße ist derzeit gesperrt. Link kopiert Am Samstagnachmittag geriet ein Fahrzeug auf der A 81 in Fahrtrichtung Singen kurz nach der Abfahrt Empfingen in Brand. Die Feuerwehr Empfingen ist im Einsatz. Der Verkehr staut sich vor der Einsatzstelle. Zur Dauer der Verkehrseinschränkungen zwischen Empfingen und Sulz lässt sich noch keine Aussage treffen. Unsere Empfehlung für Sie Rechte Fahrbahn gesperrt Pkw-Brand auf A 81 bei Horb – hartnäckige Ölspur sorgt für Stau Rettungskräfte sind seit Freitagmittag auf der A 81 im Einsatz. Ein Auto brannte kurz vor der Auffahrt Horb. Die Reinigung der Ölspur sorgt für Probleme. Am Samstag vor drei Wochen hatte auf demselben Streckenabschnitt ein Lkw gebrannt. Hier hatte ein technischer Defekt für brennende Reifen am Auflieger gesorgt.