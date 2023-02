1 Die Zufahrt zum Kesselberg-, zum Brigach- und zum oberen Schlossberglift ist derzeit nicht möglich. Der Streckenabschnitt der Kreisstraße 5728, über den die Lifte zu erreichen sind, ist wegen Schneebruchs gesperrt. Foto: Moser

Der Schnee, der zum Ende des Januars rund um St. Georgen fiel, sollte für die Liftbetreiber in Oberkirnach eigentlich Grund zur Freude sein. Doch drei Skilifte sind genau deshalb von der Außenwelt abgeschnitten. Nun ist wieder Besserung in Sicht.















St. Georgen-Oberkirnach - Für drei der fünf Liftbetreiber in Oberkirnach war der Schneefall Ende Januar Fluch und Segen zugleich: Einerseits konnten die Pisten endlich – zum ersten Mal in der laufenden Saison – von Skifahrern aus der Umgebung genutzt werden. Andererseits ist die Kreisstraße 5728, an der die Lifte liegen, seit Montag auf einem Teilstück zwischen Fuchsfalle und Sternenhöhe gesperrt – wegen Schneebruchs.

Bereits am Montag hatte das Landratsamt in einer Mitteilung vor akutem Schneebruch im Kreis gewarnt: "Die Bäume sind teilweise stark mit Schnee, Eis und Raureif behangen. Dadurch werden die Baumkronen so schwer, dass sie sich stark unter der Schneelast biegen. Kann der Baum der Last nicht mehr standhalten, brechen Baumkronen unvermittelt ab, oder ganze Bäume entwurzeln sich." Auch auf Straßen, die in gefährdeten Bereichen liegen, kann es somit zu lebensgefährlichen Situationen kommen – so eben auch auf einem Teilstück der K 5728, die deshalb gesperrt wurde.

Drei Lifte können nicht angefahren werden

"Die Sperrungen erfolgten im Einvernehmen mit der Polizei St. Georgen, dem Forst, den Waldbesitzern und mit der Verkehrsbehörde", teilt Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamts des Schwarzwald-Baar-Kreises, am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion mit. Gesperrt ist auch die K 5727 von Triberg bis Geutsche. Zusätzlich musste die Landesstraße 173 zwischen Unterkirnach und Vöhrenbach am Montag ab 21 Uhr wegen Schneebruchs gesperrt werden. "Es kam zu etlichen Baumwipfelabbrüchen am Straßenrandbereich, zudem hingen Bäume gefährlich über der Straße, da die Baumkronen vereist waren", beschreibt Frank die Situation. Diese Sperrung konnte am Mittwochvormittag aber schon wieder aufgehoben werden.

Die Kreisstraße 5728 bei Oberkirnach ist hingegen noch gesperrt – und so sind seit Anfang der Woche nicht nur der Kesselberglift, der Brigachlift und der obere Schlossberglift, sondern ist auch das Gasthaus Waldeck vom Verkehr abgeschnitten.

Aktuell taut es – Straßensperrung bald Geschichte?

Das könnte sich aber bald ändern. Denn es taut. Mehrere Straßensperrungen rund um St. Georgen, die wegen der Schneebruchgefahr bestanden hatten, sind bereits wieder aufgehoben worden. Genaue Angaben, ab wann die Kreisstraße wieder befahrbar sein wird, kann Pressesprecherin Frank aber nicht machen. "Die Gefahrensituation wurde heute Vormittag nochmals beurteilt", teilt sie am Freitag mit. "Leider können wir die Straßen noch nicht freigeben, da immer noch Schneedruck auf die Bäume einwirkt." Am Samstagmorgen werden die Mitarbeiter der Straßenmeisterei die Gefahrensituation nochmals beurteilen und "die genannten Straßenabschnitte eventuell wieder freigeben können".

Falls es dazu kommt, sind die drei Skilifte zwar wieder mit dem Auto zu erreichen. Bei den meisten ist die Schneehöhe aber schon jetzt in einem sehr niedrigen Bereich. Und so wird auch das Tauwetter für die drei betroffenen Skilifte wieder Segen und Fluch zugleich sein.

Info: Diese Straßen sind schon wieder frei

Einige Straßensperrungen, die wegen der Schneebruchgefahr bestanden hatten, sind bereits aufgehoben: Die Straße zwischen dem Parkplatz von Schmidt Technology und der Kreuzung Hiesemicheleshöhe auf der Seebauernhöhe ist nicht mehr gesperrt. Auch die Zufahrt zur Bundesstraße 33 über die Staude ist seit Freitagmittag infolge des Tauwetters wieder möglich, wie die Stadtverwaltung St. Georgen am Freitag mitteilt.