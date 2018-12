Straßburg Terror in der Weihnachtsidylle

Der mutmaßliche Täter, ein 29 Jahre alter gebürtiger Straßburger, kann Sicherheitskräften entkommen, ist auf der Flucht. Nach dem Anschlag herrscht Großalarm in der elsässischen Metropole, die sich so stolz "Weihnachtshauptstadt" nennt. Menschen, die in der Nähe des Tatorts wohnen, können in der Nacht nicht nach Hause und stehen ratlos vor den Absperrgittern.

Was ist geschehen? Chérif C. läuft bewaffnet durch die verwinkelten Gassen seiner Heimatstadt, feuert Schüsse ab und tötet mit seinem Messer, wie Staatsanwalt Heitz berichtet. Schon vor der Tat ist er den Behörden als radikalisiert bekannt. "Das waren wirkliche Horror-Szenen", erzählt der Straßburger Bürgermeister Roland Ries im Radio mit stockender Stimme. Innenminister Christophe Castaner kommt wenige Stunden nach der Attacke ins Elsass. Der in den vergangenen Wochen durch die "Gelbwesten"-Proteste deutlich geschwächte Staatschef Emmanuel Macron versammelt eine Krisenrunde in der Hauptstadt. Manche sehen schon eine Möglichkeit für den bald 41-Jährigen, mit besonnenem und entschlossenen Handeln in der neu aufgeflammten Terrorkrise verlorenes Vertrauen bei den Bürgern wieder zurückzugewinnen.