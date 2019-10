Straßburg Pilzsammler findet zerstückelte Leiche

Straßburg - Nach dem Fund einer Leiche, bei der es sich ersten Ermittlungen zufolge um eine vermisste Straßburger Studentin handelt, sind noch viele Fragen offen. Das Ergebnis einer DNA-Analyse stehe noch aus, sagte Straßburgs Staatsanwältin Yolande Renzi am Montag bei einer Pressekonferenz. Der genetische Fingerabdruck und auch Untersuchungen am Schädel ließen jedoch stark vermuten, dass es sich um die seit mehr als einem Jahr vermisste Sophie Le Tan handelt, so Renzi. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.