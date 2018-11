Straßberg Wortwörtlich ein "Herzenswunsch"

Das habe es ihr freilich nicht leichter gemacht, meint Sprio rückblickend. Doch an Aufgeben war für die heute 32-Jährige schon damals nicht zu denken: Sie hat Mittel und Wege gefunden, sich künstlerisch und musikalisch weiterzuentwickeln. "Ich habe mir einfach immer wieder gesagt: ›Ich werde so lange malen und mich verbessern, bis mich keiner mehr fragt, wo ich studiert habe‹." In Sachen Musik hatte Sprio Unterstützung: In Stuttgart, wo sie bis vor zwei Jahren lebte, habe sie lange Jahre eine chinesische Nachbarin gehabt, die an der Stuttgarter Staatsoper sang und von der sie einiges lernte. Heute singt sie, spielt Klavier und schreibt ihre eigenen Lieder – zum Beispiel für das "Herzenswunsch"-Hörspiel.

Vor zwei Jahren zog es Sprio dann aus der Landeshauptstadt nach Straßberg. Auch dort hatte sie schon das eine oder andere Kunstprojekt realisiert. Zum Beispiel habe sie ehrenamtlich Kindergartenfassaden bemalt, berichtet sie. Und wer Gutes tut, dem wird Gutes widerfahren: Als Dank für die Arbeit hat sich der Verein "Apfelbäumchen", der in Stuttgart mehrere Kindergärten und Kindertagesstätten betreibt, entschlossen, den Druck des Märchenbuches zu finanzieren. Auch für das Hörspiel zum Buch hatte Sprio Unterstützung: Das Stuttgarter Label "Pangalactic Records" hat sie unter seine Fittiche genommen.

Für Sprio war diese Unterstützung wichtig. Denn ihr Märchenbuch und das zugehörige Hörspiel hat sie "mit ganz viel Einsatz, aber eben mit ganz wenig Geld" verwirklicht. Das gilt auch für ihr Leseheft "Liebe Blume", das sie gewissermaßen neben den Arbeiten am Märchenbuch her geschrieben und illustriert hat. In vereinfachter Ausgangsschrift erzählt es die Geschichte eines Hasen, der eine Blume pflückt und es dieser dann ermöglicht, einen schönen letzten Tag zu verbringen. Momentan arbeitet die dreifache Mutter zudem an Bühnenbildern für das Ballett "Der Nussknacker". Sie sollen in Rottenburg zum Einsatz kommen – derzeit arbeitet sie noch in Straßberg daran, die meterlangen Stoffbahnen zu bemalen.

Dort ist sie in einem alten Fabrikgebäude in der Ringstraße untergekommen. Momentan befinden sich die meisten Räume noch in der Renovierungsphase, aber wenn diese abgeschlossen ist, hat Sprio große Pläne: Ihr Wunsch ist es, im Erdgeschoss einmal ein Kindertheater zu organisieren – "vielleicht um die Weihnachtszeit mit einer Aufführung, Tee und Gebäck". Dass es bis dahin noch ein langer Weg ist, ist Vanessa Sprio klar, "aber ich bin jetzt 32 Jahre alt und habe in meinem Leben noch lange nicht alles erreicht, was ich gerne erreichen möchte".

Sie will als Künstlerin ernst genommen werden

Ihr größter Wunsch ist es, als Künstlerin und Musikerin ernst genommen zu werden. Obwohl sie weder Musik noch Kunst studiert hat, kann sie es sich nicht vorstellen, etwas Anderes zu tun: "Ich habe mein Leben lang nichts Anderes getan als zu singen, zu musizieren und zu malen – und ich wollte auch gar nichts anderes tun."