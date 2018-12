Straßberg Wilde Tiere hüpfen fröhlich durch die Straßberger Schmeienhalle

Turn-Abteilungsleiterin Sabrina Flad und ihr Trainerinnen-Team hatten mit den fünf Kinderturngruppen ein tolles sportliches Programm eingeübt. Die Empore der Schmeienhalle war rappelvoll, Eltern, Großeltern und Verwandte warteten gespannt auf die Vorführungen, die von der Eltern-Kind Turngruppe eröffnet wurden. Als süße kleine Helferinnen von "Frau Holle" zeigten die Kinder an der Hand ihrer Mütter ihre Übungen. Danach ging es in den Dschungel. Die Kleinkinderturngruppe im Alter von vier bis fünf Jahren waren als wilde Tiere kostümiert und hüpften, balancierten und kletterten an den vorbereiteten Stationen. Die nächste Turngruppe mit den Fünf- bis Sechsjährigen präsentierte das Märchen vom Froschkönig. Wie alle anderen Gruppen ernteten auch sie donnernden Applaus.

Die ABC-Kinder der Klassen 1 und 2 besuchten Käpt’n Blaubär und führten dabei einen tollen Tanz auf. Im Anschluss zeigten die Kinder der Klassen drei bis fünf Auszüge aus ihrem Trainingsprogramm. Einige Kinder dieser Turngruppe erreichten beim Gaukinderturnfest sowie bei den Kreismeisterschaften herausragende Platzierungen, berichtete Turn-Abteilungsleiterin Sabrina Flad.

TSV Vorstandsmitglied Tobias Gut sprach der Abteilungsleiterin ein großes Lob aus und dankte ihr und dem gesamten Trainerinnenteam für die engagierte Trainingsarbeit. "Das Kinderturnen ist mit rund 100 Kinder und zwölf Trainerinnen eine der größten Abteilungen im TSV Straßberg", betonte Gut. Sabrina Flad stellte alle Trainerinnen vor. Nach dem sportlichen Teil ging es zum TSV-Weihnachtsmarkt, wo Nikolaus mit einer süßen Überraschung wartete.