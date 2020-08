Straßberg Wegen Drogen einen Bekannten "abgezogen"

Zurück im Fluchtfahrzeug feierten die vier Männer ihren Beutezug - und forderten den 18-jährigen Fahrer dazu auf, doch einen Zahn zuzulegen. Worauf dieser prompt in einer Kurve die Kontrolle über das elterliche Auto verlor und gegen einen Pfosten prallte. Die vier jungen Männer flüchteten daraufhin in ein nahes Waldstück, von wo aus sie die Martinshörner der nahenden Polizei hören konnten. Sie teilten die Marihuanapäckchen unter sich auf, vergruben die Schreckschusspistole an Ort und Stelle und rannten davon. Dabei verloren sie noch einige Portionen ihrer Beute.

So weit das Geständnis der Vier. Das Jugendschöffengericht musste sich nun die Frage stellen, in welchem Maß sich die Jugendlichen und Heranwachsenden der Schwere ihrer Tat bewusst waren und welchen Maßnahmen wohl am zuträglichsten dafür wären, dass sie künftig ein unbescholtenes Leben führten. Waren sie Kriminelle mit ungünstiger Perspektive - oder tatsächlich nur durch die Drogen auf die schiefe Bahn gelockt worden? Die Einschätzungen fielen nicht völlig identisch aus - und die Strafen für den schweren Raub in Tateinheit mit der Beschaffung von Betäubungsmitteln und schwerer Körperverletzung daher unterschiedlich hoch.

Bewährungsstrafe für 17-Jährigen

Da war der Älteste der Gruppe, der heute 20 Jahre alt ist - sein Vorstrafenregister liest sich wie das eines Kriminellen, der schon lange im Business ist: zahlreiche Deals mit Marihuana und Amphetaminen, Körperverletzung, Diebstahl, Sachbeschädigung. Die ihm während der Bewährung auferlegten Drogentests seien immer wieder positiv gewesen, war zu hören, oder er habe fadenscheinige Ausreden erfunden, um sie zu umgehen. "Alles steht und fällt mit seinem Drogenkonsum und seiner Ausbildung", fasste der psychologische Gutachter zusammen. Letztere ist am Ende der Grund, warum der 20-jährige, von dem wohl Initiative zum Überfall ausgegangen war, nicht direkt in den Knast wanderte. Übrigens wurden noch weitere Drogendelikte gegen ihn nebenverhandelt.

Ähnlich sieht es bei seinen Kumpanen aus. In der Urteilsfindung berücksichtigte das Amtsgericht, dass alle Drei im September eine Ausbildung anfangen - Chance für eine positive Zukunftsperspektive, welche die Richterin nicht aufs Spiel setzen mochte. Am Ende erhielten zwei der vier jungen Männer, einer 17, einer 19 Jahre alt, eine zweijährige Bewährungsstrafe mit der Weisung, sich von Drogen fern zu halten - unangekündigte Tests sollen Auskunft darüber geben, ob sie befolgt wird. Wichtig ist auch, dass die Drei ihre Ausbildung durchziehen.

Die Vorstrafenliste des vierten im Bunde ist für seine gerade mal 17 Jahre auch nicht ohne - zumal er sich mit Überfällen auszukennen scheint. Das Gericht verurteilte den jungen Mann, der zugab, bei der Tat das Pfefferspray in die Augen des Opfers gesprüht zu haben, zu einer Bewährungsstrafe - und zu einem einwöchigen Dauerarrest.

Drogentherapie als letzte Chance auf Bewährung

Den Fahrer des Fluchtfahrzeugs sah das Gericht klar in der Mitläuferrolle. Er war es auch, der sich der Polizei gestellt und alle Namen angegeben hatte. Er muss 600 Euro an die Verkehrswacht Sigmaringen zahlen.

Der 20-jährige Drahtzieher aber kam einmal mehr mit einem blauen Auge davon. Im nächsten halben Jahr muss er sich einer ambulanten oder, falls es mit seiner Ausbildung zu vereinbaren ist, stationären Drogentherapie unterziehen. Versagt er, muss er eine zweijährige Jugendstrafe absitzen - widersteht er den Drogen, wird die Strafe zur Bewährung ausgesetzt.