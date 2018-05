Straßberg Viele Informationen über die Lebensstationen des Bischofs

Straßberg. Der heimatgeschichtliche Arbeitskreis Jan von Werth, der den beliebten Wanderweg 2012 ausgeschildert hat, brachte kürzlich fünf weitere Informationstafeln an. Der Weg erinnert an den Rottenburger Bischof Paul Wilhelm von Keppler, der von 1901 bis 1919 seinen Sommersitz auf der Burg Straßberg hatte. Auf den neuen Tafeln sind die Lebensstationen des Bischofs, von der Priester- bis zur Bischofsweihe, nun ausführlich dokumentiert. Auch dem Straßberger Kunstmaler Hermann Anton Bantle, dem großen Sohn der Gemeinde, ist eine Tafel gewidmet. Ebenso wird an die durch den Bischof vorgenommene Weihe der Kaiseringer Allerheiligenkirche erinnert.

Der Wanderweg führt von der Burg Straßberg aus über Waldwege bis zum großen Mühltal und von dort an der Burghalde entlang zurück zur Burg. An den interessantesten Punkten des Weges sind nun insgesamt 16 Tafeln aufgestellt, die an Bischof von Keppler erinnern und auf ortsgeschichtliche Begebenheiten sowie auf landschaftliche Besonderheiten hinweisen.

Der 3,5 Kilometer lange Wanderweg bietet immer wieder faszinierende Aussichten auf Straßberg und ist mühelos zu begehen.