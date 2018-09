Straßberg Trotz Regen ein voller Erfolg

Das anschließende Fest hätte eigentlich im Freien stattfinden sollen, musste aber wegen Nieselregens ins benachbarte Gemeindehaus verlegt werden. Dem Publikumsinteresse und der Stimmung tat das aber keinen Abbruch; zur Mittagszeit waren Saal und Nebenraum voll besetzt, und die Helfer, die bedienten oder in der Küche standen, hatten alle Hände voll zu tun. Unter den Besuchern, die sich an dem reichhaltigen Speisenangebot gütlich taten, war übrigens auch der Staatssekretär und Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß.

Aber nicht nur im Gemeindesaaal war Betrieb – Die katholische Bücherei präsentierte neue Bücher, DVDs und Spiele, und ein Bücherflohmarkt lud die Besucher zum Stöbern ein. Ein weiterer, mit allerlei interessanten Artikeln bestückter Flohmarkt wartete im Flur auf potenzielle Käufer; sein Erlös wird in die Renovierung der Kirche investiert. Im Jugendraum mischten die Ministranten alkoholfreie Cocktails und ließen die Gäste am Glücksrad drehen. Außerdem gab es noch eine Premiere: Erstmals bot die Pfarrgemeinde ein einstündiges "offenes Singen und Beten" in der Kirche an. Zahlreiche Gläubige machten von dem Angebot Gebrauch.

Am Nachmittag schließlich wurde das Kuchenbuffet eröffnet – dank zahlreicher Kuchenspenden hatten die Besucher die Qual der Wahl. Kaffee gab es auch und dazu die Gelegenheit zum entspannten Gespräch. Fazit: Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Corinna Bruggesser und ihre Mitstreiter hatten allen Grund, sich über ein gelungenes Patroziniumsfest zu freuen.