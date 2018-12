Straßberg Temperamentvoll und mit Feuer

Straßberg. Der Konzertabend in der Schmeienhalle war wieder der musikalische Höhepunkt des Jahres für den Musikverein. Musikvereinsvorsitzende Daniela Sieber zeigte sich bei der Begrüßung sehr erfreut über den guten Besuch.

Den musikalischen Auftakt vollzogen die Jungmusiker "Mini-Jumu HaWiStra" – Harthausen/Winterlingen/Straßberg – unter der Leitung von Valeska Kling. Nachdem der Beifall für die Jüngsten verklungen war, zeigte die Jugendkapelle "HaWiStra" eine großartige Darbietung. "Irish Dream", ein "Michael Jackson Hit Mix" und "See you again" wurden unter der Stabführung von Dirigentin Mareike Kasunic ein erster Glanzpunkt des Abends. Natürlich gab es eine Zugabe: "Feliz navidad", passend zur Weihnachtszeit, und anschließend Blumen für die beiden Dirigentinnen.

Erwartungsfroh sahen danach die Konzertbesucher dem Auftritt der Aktivenkapelle des Musikvereins Straßberg entgegen. Mike Müller, der routiniert durch den Abend führte, versprach ein unterhaltsames und spannendes Programm quer durch verschiedene musikalische Stilrichtungen. Gleich beim ersten Auftritt, "O Magnum Mysterium" von Morten Lauridson, zeigte es sich, dass Dirigent Jan Willems seine Musiker hervorragend vorbereitet hatte. Dem gefühlvoll und einfühlsam vorgetragenen Stück folgte ein Reigen polnischer Weihnachtslieder von Johan de Meij. Sowohl aus der Kirchenmusik, wie auch volkstümlich war der Vortrag eine gelungene Einstimmung auf die anstehende Weihnachtszeit – getragen, festlich und mit einem mächtigen Finale.