Straßberg Täuflinge nehmen Bad im eiskalten Brunnen

Im großen Kreis gut gelaunter Fasnetsfreunde eröffnete Burgvogt Daniel Nagraszus mit drei kräftigen "Narri-Narro" die neue Fasnet.

"Vorbei ist unsere Leidenszeit, denn jetzt beginnt die Fasnet, die uns bringt so viel Freud’", gab der Burgvogt die Losung für die neue und zur Freude aller Vereinsmitglieder sehr lange Fasnet vor. Herausragend wird der Empfang im Straßberger Rathaus am "Schmotzigen Doschdeg" sein: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann erhält den Ritterschlag und wird in den erlauchten Kreis der Straßberger Ritter aufgenommen, verkündete Burgvogt Nagraszus stolz und voller Vorfreude.

Bei den Ehrungen wurden Anita Herre, Julia Schneider und Daniel Maag für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft mit der bronzenen Ehrenspange des Burgnarrenvereins Straßberg ausgezeichnet. Anschließend begrüßten die Häsmeister Christina König und Florian Neff eine große Schar neuer Mitglieder beim Burgnarrenverein. Mehr als 20 Fasnetsbegeisterte werden die Reihen der Burgnarren und Burgfalken künftig verstärken.