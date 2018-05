Die Hohenzollerngemeinde Veringenstadt ist Ziel einer Exkursion des katholischen Bildungswerkes Straßberg gewesen. Vorbei am "Strübhaus", wo die Malerfamilie Strüb von 1360 bis 1540 wohnte, und am Denkmal für die "Bader-Ann" ging es weiter zum Uferlehrpfad "Lebendige Lauchert" und zur Mühlberghöhle. Mit dem Gang durch das Museum im ältesten Rathaus in Hohenzollern, seit 1503 in Betrieb, endete die heimatgeschichtlich interessante Führung. Nach einer Einkehr ging es weiter zur Straußenfarm Steinhart. Am Ende des informativen Nachmittages ernteten die Organisatoren Franz Bantle und Hermann Lorch viel Lob der Ausflugsteilnehmer. Foto: Born