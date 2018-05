Straßberg Straßberg will jetzt zügig aufholen

An diesen Bauzeitenplan hängt sich Straßberg an. Das sogenannte Backbone ist die Zuführung der Glasfaser in die Gemeinde bis zum Point of Presence (PoP), der die Größe einer Trafostation erreichen kann. Solche PoP bilden das Zentrum eines Glasfasernetzes, vergleichbar mit einem Hauptverteiler von Kupfernetzen. Von dort erhalten alle Haushalte im Anschlussgebiet ihre Glasfaseranbindung. Voraussetzung sind entsprechende Rohre im Untergrund, die bei geplanten Sanierungen gleich mit eingezogen werden sollten. In diese offenen Rohre werden Glasfaserkabel eingeblasen und gelangen zum interessierten Nutzer.