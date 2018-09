Straßberg. Ganztägige Fortbildungsseminare für ältere Fahrer bietet der Arbeitskreis "Gib Acht im Verkehr" Zollernalb werktags vom 6. bis zum 12. September in der Straßberger Schmeienhalle an. Am Donnerstag, 6., und Dienstag, 11. September, sind noch Plätze frei. Die Seminare dauern täglich von 9 bis etwa 16.30 Uhr und beschäftigen sich mit Neuerungen und Medikamenten im Straßenverkehr, Sofortmaßnahmen am Unfallort und Gefahrenstellen im Zollernalbkreis. Pro Teilnehmer wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 25 Euro erhoben, in dem der Kaffee am Vor- und Nachmittag, das Mittagessen sowie die Tagesgetränke enthalten sind. Weitere Informationen sind unter der Telefonnummer 07431/961529 oder auf der Internetseite www. gib-8-zak.de erhältlich. Die Anmeldung erfolgt über ein Formular im Internet.