Straßberg Schwer verletzt nach Kletter-Absturz

Die Sportlerin war heute zur Mittagszeit mit weiteren Bergwandern im Bereich des Kapffelsen unterwegs. Aus bisher nicht näher bekannten Gründen fiel die junge Frau beim Klettern zunächst in das Sicherungsseil.

Daraufhin löste sich ein Sicherungs-Haken in der Wand, so dass die junge Frau insgesamt acht Meter in die Tiefe flog. Die Bergwacht Oberes Donautal war mit mehreren Helfern im Einsatz, um die junge Frau aus dem unwegsamen Gelände zu retten.

Zur weiteren Versorgung war der Rettungsdienst des DRK-Kreisverbandes Zollernalb im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Frau in eine Klinik.