Straßberg Schülerbetreuung ist beliebt, offene Treffen aber rückläufig

Die Ferienbetreuung hingegen, täglich von 7 bis 17 Uhr, in den freien Tagen über Fasching, Ostern, Pfingsten, Sommer und im Herbst werde weiterhin gut besucht­; regelmäßig bis zu 25 Kindern. Die Themen, die behandelt werden, orientieren sich an den Jahreszeiten und dem Interesse der Kinder.

Die "Verlässliche Grundschule" mit der Betreuung vor und nach dem Unterricht und Möglichkeit eines Mittagessens, wird in der Schlossgartenschule angeboten. Im laufenden Schuljahr sind 27 Kinder – das entspricht etwa 43 Prozent der Schüler – dazu angemeldet. Die "Erweiterte Verlässliche Grundschule", wird seit dem Schuljahr 2013/2014 angeboten und bietet Platz für 15 Kinder. Die Betreuungszeiten erstrecken sich von Montag bis Donnerstag, 7 bis 17 Uhr sowie freitags von 7 bis 14 Uhr. In diesem Schuljahr sind zehn Kinder angemeldet, die das Mittagessen und die pädagogischen Angebote regelmäßig in Anspruch nehmen. Danach beginnt die Hausaufgabenzeit, die um 15 Uhr endet.

Vor einem Jahr wurde die Schulsozialarbeit und Betreuungsarbeit an der Schlossgartenschule eingeführt. Es gibt feste Zeiten für Sozialtrainings und eine Unterrichtsstunde pro Woche je Klasse. Mit drei Klassen würden im laufenden Schuljahr mit den Themen Mobbing Prävention und Schulung Emotionaler Intelligenz gearbeitet.

"Diese Tage erweisen sich in der weiteren Arbeit mit den Kindern als höchst lohnenswert und effektiv". Ebenfalls wurde von zehn Kindern die Einzelarbeit der Schulsozialarbeit in Anspruch genommen.