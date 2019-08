Straßberg Rohrbruch legt Wasserversorgung lahm

Straßberg - Ein Rohrbruch hat sich am Donnerstagmorgen am Fuße der Alten Steige in Straßberg ereignet. Wie Fredrik Woelfle vom Hauptamt berichtete, riefen in weniger als drei Stunden etwa 40 Personen bei ihm an, die Probleme mit der Wasserversorgung hatten. "Das Telefon klingelt ununterbrochen", so Woelfle, der gemeinsam mit Bürgermeister Markus Zeiser im Rathaus Dienst tat.