Straßberg Roboter im Einsatz

Da es starke Lageabweichungen gibt und der vorhandene Kanal unterdimensioniert ist, beschloss das Gremium, den Kanal in der Kirchstraße zu erneuern. In diesem Zuge wurden dort, wo die Straße offen war, die Orts- sowie die Druckwasserleitung zwischen den Hochbehältern erneuert – ebenso wie die Armaturen in den Wasserschächten. "Die Baugrube wird über den Winter mit einer dünnen Asphaltschicht provisorisch geschlossen", sagte Ingenieur Peter Czerwenka. In einer der nächsten Gemeinderatssitzungen wird darüber beraten, ob die Kirchstraße im nächsten Jahr in diesem Bereich voll ausgebaut und im unteren Bereich saniert werden soll.