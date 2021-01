Straßberg Pfarrer Olaf Winter übernimmt

Wie das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg dazu am Sonntag mitteilte, wurde diese Personalentscheidung auch in der Seelsorgeeinheit bekannt gegeben.

Der 1961 in Bochum geborene Olaf Winter studierte ab 1990 Theologie in Freiburg und Fribourg in der Schweiz. Am 11. Mai 1997 wurde er zum Priester geweiht. Nach Vikarsjahren in Jestetten, Pfullendorf, Empfingen und Villingen in der Pfarrei Heilig Kreuz war er ab 2002 in den Pfarreien der heutigen Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen als Leitender Pfarrer tätig. Seit 2017 leitet er die Seelsorgeeinheit Schliengen im Dekanat Waldshut.