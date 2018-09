Straßberg. Bei einem Unfall in der Ebinger Straße ist am Donnerstagmittag gegen 13.35 Uhr ein 66-jähriger Radfahrer gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 92-jähriger Autofahrer seinen eigenen Angaben auf Höhe der Firma Plazidus Leute versucht, ein Pedelec zu überholen. Dabei verschätzte er sich; sein Wagen erfasste den Radfahrer mit der rechten Frontseite. Dieser wurde durch die Luft und auf die Straße geschleudert; ein Rettungsteam brachte ihn ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher musste seinen Führerschein auf Anordnung der Hechinger Staatsanwaltschaft abgeben; an seinem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1500 Euro.