Straßberg Orchester sorgt für Gemütlichkeit

Die Gemeindeverwaltung hatte wieder materiell und finanziell unterstützt. Bereitschaftsführerin Regina Scherer begrüßte die Gäste. "Der Seniorennachmittag ist eine schöne und wichtige Tradition in Straßberg. Nachmittage wie der heutige, aber auch die vielen andere Angebote des Altenwerks, des katholischen Bildungswerks, des VdK, der Treff 50 Plus und viele Veranstaltungen der Vereine machen das Leben in der Gemeinde aus", betonte Bürgermeister Markus Zeiser.

Grußworte gab es auch von Pfarrer Andreas Heid. In einem Rückblick erinnerte er an besonders tief greifende Ereignisse der vergangenen 100 Jahre.

Garant für einen gelungenen Nachmittag ist immer wieder das Salonorchester Albstadt. In bekannter Manier umrahmte das Ensemble das Treffen unter der Leitung von Hubert Boniek mit dezenter Wiener Kaffeemusik und bot wieder einen musikalischen Ohrenschmaus.