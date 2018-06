Straßberg Offenbachs "Can-Can" erklingt im Gotteshaus

Straßberg. Zu Beginn hatte die Musikvereinsvorsitzende Daniela Preuß den Besuchern in der voll besetzten Kirche ein unterhaltsames, abwechslungsreiches Programm versprochen – und nicht übertrieben. Den Anfang machte, gespielt von den Aktiven unter der Stabführung von Jan Willems, Andrea Gabrielis "Canzone Viamonte", ein festliches Musikstück des Barock. Danach stellte die Bläserklasse unter Christine Mückes Leitung mit den Musikstücken "Fanfare" und "A Little Parade" ihr musikalisches Können unter Beweis und erhielt dafür verdienten Beifall.

In Jacques Offenbachs "Can-Can" war die Bläserklasse erstmals in einen Auftritt der Aktiven mit eingebunden. Danach trat wieder Jan Willem, seit einem Jahr musikalischer Leiter, ans Dirigentenpult und präsentierte mit der Aktivenkapelle Konzertmusik vom Feinsten. Voll konzentriert und mit viel Spielfreude intonierte das Orchester "Farewell and Adieu" aus der "An Englisch Sea Song Suite" von Philip Sparke. Der Abschied der Seeleute fiel überaus gefühlvoll aus, desgleichen das darauf folgende Stück, der Choral "Crimond" von Jessie Seymour Irvine. Willems hatte seine Musiker in akribischer Probenarbeit bestens auf das Programm vorbereitet, auch auf die "Unending Legacy" von Barry Milner, deren bezaubernde Melodie zuerst von der Querflöte intoniert und dann nach und nach von den Blechbläsern übernommen wurde – das Ergebnis war ein wunderbares Klanggemälde.

"Mandalen Landscapes" von Philip Sparke entführte die Besucher in die Fjordlandschaft Norwegens. Auch in die Orchesterfantasie "Green-sleeves" führte die Flöte ein; danach übernahmen Holz- und Blechbläser die Melodie, bis das Stück nach etlichen Tempo- und Stimmungswechseln wieder zur anfänglichen friedlichen Flötenstimmung zurückfand. Mit dem "Gesegnet seid ihr" aus Johannes Brahms’ "Deutschem Requiem" – die Bearbeitung stammt von Barbara Buehl­mann – wechselte das Orchester wieder ins geistliches Genre.