Designerin Sina Fischer (Mitte) freut sich riesig, ihre Brautmoden-Manufaktur in Straßberg eröffnen zu können. Foto: Kuster

Die Brautmoden-Designerin Sina Fischer hat am Sonntag ihre Brautmoden-Manufaktur in Straßberg eröffnet. Bei einer Modenschau zeigten sie und ihre Mitarbeiterinnen eine Auswahl verschiedener Outfits und Designs.









Wie vielfältig und auch bunt die heutige Brautmode sein kann, das hat Designerin Sina Fischer am Sonntag bei der Eröffnung ihres neuen Brautmodenateliers in Straßberg gezeigt.

Ihre Mode reicht vom klassischen Brautkleid in Weiß – mit Spitze und auch ohne –, bis zu Anzügen und Zweiteilern, bestehend aus Jäckchen oder Corsage und Hose oder Rock. Auch farbig darf das schöne Stück sein, wenn die Braut es denn möchte. Gerade diese Vielfalt – und die „besondere Magie“ der Brautmode – ist es, die Sina Fischer so sehr fasziniert.

Außerdem spiegele ihre Brautmode auch das veränderte Frauenbild in der Gesellschaft wider, erklärt sie: Früher sei die Braut eine Art „Prinzessin“ gewesen – heute sei sie eine Frau, die selbstbewusst und mit eigenem Job im Leben stehe. „Früher hat der Brautvater das Kleid gekauft, heute kauft die Braut ihr Outfit selbst“, so Fischer.

Nachhaltigkeit spielt in den Designs eine wichtige Rolle

Eine weitere Devise von Sina Fischer: Ihre Brautmoden, sagt sie, können auch über die Hochzeit hinaus getragen und beliebig kombiniert werden. Als erfahrene Frau aus der Textilbranche wisse sie, wie viel Arbeit und Material in einem Kleid stecken können. „Bei vielen ist der Nachhaltigkeitsgedanke, wenn es um die Hochzeit geht, wie weggewischt“, sagt sie. Bei Sina Fischer hingegen ist er Teil des Konzeptes: Schon beim Entwurf mache sie sich Gedanken, wie das Kleidungsstück auch danach weitergetragen werden kann.

Die Gäste wissen den Nachhaltigkeitsgedanken sehr zu schätzen. Eine ältere Dame beispielsweise erzählt, dass sie vor Jahrzehnten geheiratet habe. Ihr Kleid – so schön es auch sei – hänge seitdem zuhause im Schrank, erzählt sie mit Bedauern. Aber auch im Nachhinein kämen Kundinnen zu Fischer und bitten etwa darum, den Rock kürzen zu lassen. „Eine Kundin hat ihr Brautkleid sogar eingefärbt und sich tierisch gefreut, dass sie es wieder anziehen kann“, erzählt sie.

Wie die Jungfrau zum Kind ist sie einst zum Brautmodendesign gekommen

Seit 25 Jahren ist Sina Fischer in der Textilbranche tätig und hat am Otto Johannsen Technikum in Reutlingen Design studiert. Zum Brautmodendesign sei sie eher zufällig gekommen. In einem Kellerraum bei sich zu Hause habe sie zunächst Kleidungsstücke für Blumenkinder entworfen – bei denen natürlich auch die Mamas mit dabei waren. Die hätten dann gefragt, ob Sina Fischer auch etwas für die Braut habe. „Schließlich hat mich eine Freundin gefragt ’Sina, würdest du...’“, sagt Fischer.

Vor vier Jahren sei sie dann nach Tailfingen gezogen und habe dort mit ihrer ersten Schneiderin einen Laden bezogen. Dann kam aber Corona „und weil keiner Heiraten durfte“, konnte Fischer nicht weiter arbeiten.

„Das hat sich schon komisch angefühlt, aber ich wollte mich nicht davon aufhalten lassen“, sagte sie, suchte im Jahr 2021 nach neuen Räumen – und fand sie in den ehemaligen Räumen der Textilfabrik Böttcher in Straßberg. Für Fischer war es der perfekte Ort: „Ich habe die Nähmaschinen förmlich in der Luft gerochen“, schwärmt die Designerin, die mit einem Musiker verheiratet ist. Außerdem gefalle ihr der historische Bezug – Straßberg sei einst eine der Textilhochburgen in der Region gewesen – und vor ihr nähte die bereits erwähnte Firma Böttcher in dem Gebäude.