Straßberg Musik wie unter den blauen Grenzbergen

Straßberg. Der Titel "Alpenländischer Advent" war Programm, als der katholische Kirchenchor Straßberg gemeinsam mit dem Männergesangverein Binsdorf und dem Straßberger Projektchor die Zuhörer in die winterliche Voralpenlandschaft mitgenommen hat – schon an der Kleidung der Sängerinnen und Sänger war es zu erkennen.

Eines der vielen Glanzlichter des Konzerts war zweifellos die "Waldler-Messe" von Ferdinand Neumaier. Dieses musikalische Kleinod ist im Waldwinkel, in der Nähe des Klosters Rinchnach im Bayrischen Wald, entstanden, mitten in den heimeligen Tälern unter den blauen Grenzbergen. In dieser Messe brachten die Sängerinnen und Sänger die bodenständige Lebensfreude der Einheimischen, aber auch die tiefe Verehrung des Herrgotts und der Muttergottes zum Ausdruck. Der Zyklus umfasste sowohl ein frohes Ansingen als auch betendes Musizieren und Anklänge an uralten Krippengesang. In Dank und Verehrung, Freude und Jubel, vor allem aber auch besinnlich und tiefgründig war der Ablauf der Messe gefasst, was sicherlich keinen Zuhörer unberührt ließ.

Das Konzert eröffnet hatte zuvor Anton Roggenstein, Vollblutmusiker und Orgelvirtuose, mit einer Orgelimpovisation über das Adventslied "Macht hoch die Tür". Gemeinsam mit dem Solotrompeter Matthias Eberhart ließ Roggenstein das "Trumpet Voluntary" von John Stanley erklingen, und sowohl das exzellente Können als auch das harmonische Zusammenspiel der beiden Instrumentalisten bescherte den Zuhörern einen Hörgenuss allererster Güte.