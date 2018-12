Straßberg Musik aus den Alpen

Straßberg. Zum "Alpenländischen Adventskonzert" lädt der katholische Kirchenchor am Samstag, 22. Dezember, ab 18.30 Uhr in die Pfarrkirche St. Verena in Straßberg ein. Musikalisch unterstützt vom Straßberger Projektchor, singt der Kirchenchor die "Waldler Messe" von Ferdinand Neumaier.