Straßberg Leichte Chormusik und etwas schwere Kost

Pfarrer Hubert Freier las besinnliche Worte aus der Bibel und stimmte so ebenfalls auf die Adventszeit ein. Anschließend war es Detlef Sieber, der zum nächsten Auftritt bat. Mit den 15 Stettener Männern knüpfte er mit seiner Auswahl hervorragend an das bereits hohe sängerische Niveau an. Ein besonderer Höhepunkt war ohne Zweifel der altrussische Kirchengesang "Tebe Moem". Frenetischer Beifall war der Lohn für diesen gelungenen Auftritt.