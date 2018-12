Straßberg Lebende Krippe zieht die Kinder an

Weihnachtliches Flair im Lichterschein, festliche Vorträge des Musikvereins – es war wieder so richtig heimelig. Die Veranstaltung erwies sich nach Meinung der Veranstalter einmal mehr als Besuchermagnet. Karl Friedrich und sein Team, die im Vorfeld wieder viel geleistet hatten, warten immer wieder mit neuen Ideen auf. Beim Weihnachtsrätsel galt es, die Größe aller sechs Vorstandsmitglieder zusammen in Millimeter zu schätzen.

Tombola mit vielen Preisen

Wie in all den Jahren zuvor erfolgte an diesem Abend die Ziehung der Gewinner der Weihnachtstombola. Daniela Sachsenheimer darf sich über den ersten Preis (500 Euro) und Lucas Beyer, Laiz, über den zweiten Preis (Rasenmäher) freuen. Der dritte Preis (200 Euro) ging an Jasmin Eggert aus Meßstetten.