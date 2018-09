Straßberg Langsam geht dem Sommer die Puste aus

Straßberg (gau). Am Abend und vor allem in der Nacht sind die Temperaturen mittlerweile deutlich gefallen, und es gab schon den ersten Raureif der beginnenden Herbstzeit, wie auf einer Wiese im idyllischen Schmeiental zwischen Straßberg und Ebingen. Raureif entsteht, wenn sich die Luftfeuchtigkeit am Abend in kleinsten Tröpfchen auf Blättern und Stängeln niederschlägt und bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt in der Nacht zu kleinen Eiskristallen gefriert. Wenn dann am Morgen die Sonne darauf fällt, glänzen die Kristalle wunderschön, bevor sie mit der zunehmenden Temperatur wieder verdampfen.