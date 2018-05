Straßberg Kommandant kann auch Hochdeutsch

Straßberg. Bei der Feuerwehr-Olympiade schlugen beide Mannschaften der Feuerwehr Oberschmeien die mit vier Mannschaften angetretenen Floriansjünger der Bundeswehr-Feuerwehr. Groß war die Freude bei den Oberschmeiern, die den ersten und zweiten Platz für sich gewannen, was um so mehr wiegt, weil die Ehrenamtlichen über die Berufsfeuerwehrleute siegten.

Da machte es auch nichts, dass die teilnehmenden Soldaten noch in der Ausbildung stecken, denn sie hatten das Plus, junge sportliche Männer in ihren Reihen zu haben. So schmeckte den Jungs aus Oberschmeien das Bierchen im Festzelt um so mehr, zumal manche von ihnen nicht mehr ganz so jung sind.

Vor Beginn des Wettkampfs hatte Abteilungskommandant Daniel Nagraszus, ein schwäbischer Muttersprachler, die Teilnehmer über den Parcours geführt und ihnen die anstehenden Aufgaben erläutert. Das führte zu humorigem Protest aus den Reihen der Soldaten: "Können Sie das bitte noch einmal in Hochdeutsch sagen?", meinte einer und löste damit Heiterkeit bei den Umstehenden aus. Der Abteilungskommandant kam dieser Bitte schmunzelnd nach und bewies, dass er sich auch Zugereisten verständlich machen kann.