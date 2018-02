Straßberg Kaiseringen wird Sitz von Wolfs Hof

Straßberg. Kein aktuelles Thema blieb ungeschoren in den Reden rund um den Ritterschlag für Guido Wolf im historischen Rathaus: Der Erste Burgvogt Daniel Nagraszus nahm sich Donald Trump, Nordkorea, die Windkraft und die GroKo vor. "Würde uns Narren jemand fragen, so sollte man uns in den Bundestag jagen!" Die Krankenhaus-Debatte gab ein weiteres dankbares Thema ab: "Wenn sich Albstadt, Balingen und Bisingen auf die Finger hauen, so werf’ ich auch meinen Hut ins Spiel: In Straßberg sollte man bauen!"

Bürgermeister Markus Zeisers Spitze traf Walter Sieber, den Präsidenten des Narrenfreundschaftrings Zollernalb: "Wir zeigen Euch Winterlingern, wie Fasnet geht, schaut nur her, so macht man’s ganz konkret."

Doch auch Günther-Martin Pauli, Landrat und seit langem Ritter des Großen Falkenordens, hatte trefflich gereimt für seine Laudatio auf die Hauptperson des Abends, Minister für Justiz, Europaangelegenheiten und Tourismus in Baden-Württemberg: "Er würde niemals Schafe reißen, auch nicht erschrecken sieben Geißen. Man sieht ihn zwar durch unsere Wälder streifen, doch wird er eher zum Rothaus als zum Rotkäppchen greifen", sagte Pauli über Guido Wolf und verriet, dass er mit dem einstigen Tuttlinger Landrat 111 Leader-Projekte – eine echt närrische Zahl – angepackt habe, dass Wolf mit Volker Kauder eine "Promi-WG" im gemeinsamen Wahlkreis-Büro führe und bei einer Reise nach Griechenland vergeblich auf seinen Koffer gewartet habe: Er war bei der Zwischenlandung ausgestiegen. Ein anderes Mal habe er gar dem kubanischen Präsidenten Castro dessen Limousine weggeschnappt.