Straßberg Jährlich mehr Besucher bei der Marienandacht

Initiator Franz Bantle eröffnetet die Andacht mit der Bitte an Maria, dass die Wehr auch im Jahr 2018 von großen Bränden und Unfällen verschont bleibe und alle Kameraden von Proben und Einsätzen gesund zurückkehren. Gedanken zum Marienlied "Segne Du Maria" trugen abwechselnd Winfried Kleiner und Helene Bantle vor, ehe ein Gebet von Bernadette Soubirous, dem Mädchen aus Lourdes, folgte, das Rosemarie Bantle vortrug. Sämtliche Lieder begleitete das Duo Johann Bantle und Siegfried Heinemann mit Flügelhorn und Trompete.

In die Fürbitten "Maria, Mutter der Kranken" bezogen die Gläubigen alle Leidenden und Kranken mit ein, und bei den "Maria"-Rufen gaben Franz Bantle und Karl Emil Löffler den Ton an. In einer Schweigeminute gedachten die Teilnehmer der verstorbenen Feuerwehrkameraden der vergangenen Jahre und Franz Bantle dankte allen, die diese Andacht mitgestalteten. Sein besonderer Dank galt dem Ehepaar Margarete und Oskar Münz, die seit über zehn Jahren die Kapelle sauber halten und immer wieder festlich schmücken.

Natürlich durfte die Andacht nicht enden ohne Marienlieder wie "Meerstern, ich Dich grüße", "Maria zu lieben ist allzeit mein Sinn" und "Es blüht der Blumen eine" sowie einem Gebet.