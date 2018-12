Straßberg Gotteslob mit dem Klang der Parforcehörner

Gegründet wurde die Gruppe vor mehr als 60 Jahren. Sie zählt zu den Besten in der Region und gewann mehrfach erste Preise. Erst in diesem Jahr nahmen die Balinger den Vizemeistertitel beim Landeswettbewerb in Heidenheim mit nach Hause. Die großen Parforcehörner, die ihren Ursprung in der französischen Jagdmusik haben, können mit ihrem großen Tonumfang von drei Oktaven sogar in Es geblasen werden und bieten so die Möglichkeit der virtuosen Jagdmusik.

Die Messe, die dem heiligen Hubertus gewidmet wurde, ist das großartigste jagdlich-sakrale Musikwerk überhaupt. Mit der auf uralten Jagdsignalen basierenden Komposition in der Bearbeitung von Reinhold Stief unterstrichen die zwei Frauen und elf Männer der Jagdhorngruppe eindrucksvoll ihre Brillanz an ihren Instrumenten in dem liebevoll mit Tannenzweigen, Herbstlaub und dem traditionellen Hirschgeweih geschmückten Gotteshaus.

Das satte Timbre der Hörner, majestätisch und geheimnisvoll, aber auch klagend und reumütig, kam in dem hohen Kirchenraum besonders gut zur Geltung und berührte Herz und Seele der Besucher. Die Bläser wurden der liturgischen Aufgabe vollauf gerecht. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können, so mucksmäuschenstill war es in der sehr gut besuchten Kirche.