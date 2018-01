Straßberg Goldener Lichterglanz zum Jahresausklang

Straßberg. So gar nicht alpenländisch beginnt die "Alpenländische Weihnacht" in der Kirche St. Verena: Anton Roggenstein wippt den Fingern auf dem Orgelmanual hin und her und verrät mit seinem Spiel erst allmählich, dass es der Klassiker "Es ist ein Ros’ entsprungen" ist, über den er improvisiert. Opulent improvisiert: passend zur vor nicht allzu langer Zeit erst prachtvoll sanierten katholischen Kirche.

Die Ökumene lebt: Der evangelische Pfarrer Andreas Heid gibt sein Lese-Debüt in der katholischen Kirche

Dorthin geht an diesem Abend einer fremd: Andreas Heid, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde, erzählt in seiner Lesung vom Friedensfürsten, auf dem der Geist des Herrn ruhe, ehe Jakob Nestele mit seiner Altblockflöte einen warmen Klangteppich ausbreitet, als er zu dezenter Orgelbegleitung zwei Sätze aus Joseph Bodin de Boismortiers Konzert in G-Dur op. XXI No. 3 spielt. Ein bisschen kräftiger in die Tasten greifen darf Roggenstein beim Stück "The Heavens Declare", mit dem der junge Trompeter Matthias Eberhart zum ersten Mal an diesem Samstagabend sein großes Talent und Feingefühl beweist.