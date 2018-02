Straßberg Gemeinsam singen macht ihnen einfach Spaß

Auch für Chorleiter Detlev Siber war das Mitwirken beim Konzert in Stetten der konzertante Höhepunkt. 2018 soll das gesangliche Lied-Repertoire – sowohl in weltlicher, wie auch in geistlicher Literatur – weiter ausgebaut werden. Bürgermeister Markus Zeiser zeigte sich erfreut über die Vielfalt des Straßberger Vereinslebens, zu dem auch der Männergesangverein durch seine Aktivitäten erheblich beitrage.