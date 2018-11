Straßberg Garden gut gestartet

Häsmeister Florian Neff dankte Burgnarren und Burgfalken für die gute Beteiligung an Umzügen und weiteren Veranstaltungen, ehe Nadine Quass die Aktivitäten der Jugendabteilung Revue passieren ließ. Die Mädchen der Burgnarrengarde hatten mitreißende Auftritte gezeigt und die Bambinis der Garde ihre ersten Auftritte hinter sich gebracht. Ein erstklassiges Trainerinnenteam betreut die Burgnarrengarde, so dass die Erfolgsgeschichte in der kommenden Fasnet weitergeschrieben werden kann.

Ein dickes Lob vom Bürgermeister

Mittels Powerpoint-Präsentation bewies Hauptkassiererin Linda Boos, dass der Verein sehr gut gewirtschaftet habe, was Kassenprüfer Wolfgang Ruh bestätigte, ehe Bürgermeister Markus Zeiser den Verantwortlichen und Aktiven, die mit viel Herzblut und Begeisterung dabei seien, ein dickes Lob aussprach.

Die Wahlen, die Zeiser leitete, waren eine Bestätigung der erfolgreichen Vereinsarbeit: Daniel Nagraszus bleibt Vorsitzender, Oliver Gamradt sein Stellvertreter und Linda Boos Kassiererin. Raphaela Ausserhofer wurde zur zweiten Kassiererin gewählt. Schriftführerin bleibt Jessica Herre. Zur Häsmeisterin der Burgnarren wurde Christina König, zum Burgfalken-Häsmeister Florian Neff gewählt. Jugendleiterin bleibt Nadine Quass.

Zu Beisitzern wählten die Mitglieder Dennis Müller, Daniel König, Severin Mader, Rita Beck, Daniel Diaz Garcia, Claudia Beck, Carmen Quass und Vanessa Kraus, zu Kassenprüfern Winfried Kleiner und Wolfgang Ruh. Mit einem Präsent wurden Carmen Quass, Timo Wurzinger, Matthias Schuth und Anita Herre verabschiedet.

"Straßberg ist eine Narrenhochburg und das soll auch so bleiben", betonte Nagraszus abschließend und dankte der Gemeinde, den örtlichen Vereinen und den Aktiven für die "sehr gute Zusammenarbeit".

Vor den Burgnarren hatte bereit deren Förderverein getagt, und auch dessen Vorsitzender Michael Reichel zog eine positive Bilanz.