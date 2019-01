Straßberg Es geht was in der Gemeinde

Straßberg. "Die seit Jahren guten Wirtschaftszahlen in Deutschland haben auch positive Auswirkungen auf unseren Haushalt", sagte Bürgermeister Markus Zeiser dem Gemeinderat. Er regte gleichzeitig an, zu bedenken, dass so eine lange Phase auch einmal ende.

Der Planansatz für den Verwaltungshaushalt weist eine Summe von 6 526 165 Euro auf, der Vermögenshaushalt 1 403 200 Euro. Darin ist als größter finanziellen Brocken der Neubau des Feuerwehrhauses samt dem gesamten Feuerschutz für die Gemeinde mit 519 200 Euro vorgesehen. Der Vollausbau der Kirchstraße ist mit rund 220 000 Euro eingeplant. Die Neugestaltung des Rathausvorplatzes einschließlich Abbau von Barrieren im Rathausgebäude und Ersatzbeschaffungen will sich die Gemeinde 198 000 Euro kosten lassen.

Für den Umbau der Schlossgartenschule und Verlegung von Leerrohren für den Backbone-Ausbau werden jeweils 100 000 Euro zu Buche schlagen. Im fünfstelligen Bereich bleibt das Bestattungswesen mit 62 000 Euro. Darin enthalten sind Bänke und neue Urnenstelen auf dem Friedhof Kaiseringen. Auf dem Friedhof Straßberg werden zwei Wasserentnahmestellen und Ruhebänke aufgestellt.