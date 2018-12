Straßberg Eine Zeitreise durch tausend Jahre

Straßberg. Mit der ersten urkundlichen Erwähnung der Gemeinde Straßberg begann Gerhard Deutschmanns Vortrag. Die St. Galler Schenkungsurkunde von 843, in der ein gewisser Adalhart der Kirche der heiligen Verena im Ort, der Burc genannt wird, Besitz vermacht, ist praktisch die Geburtsurkunde der Gemeinde. "Burc im Scherragau" lautete damals der Name der Ortschaft. Der Name Straßberg taucht erst 1253 in einer Güterbeschreibung des Klosters Beuron auf. Ein Gedenkstein mit Bronzeinschrift, auf Initiative Deutschmanns 1993 zur 1150-Jahr-Feier neben dem Rathaus aufgestellt, erinnert an dieses Ereignis.

Ausführlich widmete sich der Referent der heiligen Verena, die als Patronin der Straßberger Kirche auf dem von Johann Kaspar Kohler gemalten Hochaltarbild mit ihren Attributen Doppelkamm und Krug zu sehen ist. Der Krug, mit dem sie die Bedürftigen erquickte, ist auch im Straßberger Ortswappen verewigt.

Einen gewichtigen Teil des Vortrags widmete Deutschmann der Straßberger Burg: Die ältesten Teile wurden um das Jahr 1150 erbaut. Die Burg wurde im Lauf der Geschichte mehrmals verändert und thront damals wie heute, weithin sichtbar, als Wahrzeichen der Gemeinde hoch über dem Schmeiental. Die Burg ist heute im Privatbesitz der Familie Laschimke, die sich um den Erhalt der Burg sehr verdient gemacht habe.