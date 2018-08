Straßberg Ein Relief, das zum "Blauen Engel" passt

Straßberg. Ebingen hat die Skulpturen in der Oberen Vorstadt, Ludwigshafen am Bodensee das Triptychon "Ludwigs Erbe" und Konstanz die "Imperia" – seit Mittwochnachmittag kann auch Straßberg ein Relief des bekannten Bildhauers Peter Lenk vorweisen. Es ziert die Fassade des Café Bistros "Blauer Engel" in der Robert-Bosch-Straße und ist ein Geschenk, das Freunde Ingolf Engel, dem Inhaber und Besitzer der Gaststätte, zum 60. Geburtstag gemacht haben. Und indirekt von Peter Lenk selbst: Dieser und Ingolf Engel sind seit Jahren befreundet; der Künstler hat den Käufern einen sehr moderaten Preis berechnet – andernfalls hätten sie das Präsent kaum finanzieren können.