Straßberg "Dringlichkeit hoch" für die Straßbeger Kirchstraße

In Kaiseringen soll an der Einmündung Untere Breite im Inliner-Verfahren ein Schlauch in den Hauptkanal eingezogen werden. Kostenpunkt: rund 120 000 Euro. Auch die Schächte werden routinemäßig untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass relativ viele klappern. Die wichtigsten würden regelmäßig repariert, erklärte Bürgermeister Markus Zeiser. "Eine sinnvolle Sache, so jährlich zu verfahren", ergänzte Helmut Hartmann. Im Haushalt sind für 2019 insgesamt 65 000 Euro eingestellt.

Die Arbeiten, zu denen auch jene auf den Friedhöfen Straßberg und Kaiseringen gehören, sollen am 15. Dezember öffentlich ausgeschrieben werden. In Kaiseringen sind Fundamente für die vom Rat beschlossene Aufstellung von drei Urnenstelen sowie die Instandsetzung des angrenzenden Weges und eines Vorplatzes mit beigem Betonpflaster geplant. Die Kosten samt Stelen liegen bei 36 000 Euro.

In Straßberg fallen Kosten von rund 15 500 Euro an. Diese werden für zwei neue Wasserentnahmestellen samt Haltern für Gießkannen benötigt. Die Notwendigkeit, ein einheitliches Erscheinungsbild zu schaffen, erkannte der Gemeinderat bei einer Besichtigung im Juni.

Die Gemeinde Straßberg hat ein Kanalnetz von 26 Kilometern. Bereits 1992 ist laut Bürgermeister Zeiser mit abschnittsweisen Kanalsanierungen begonnen worden. Jährlich folgen Sanierungen in einem anderen Gebiet, so dass es im 15-jährigen Turnus zur Wiederholungsprüfung kommt. 2019 soll die Untersuchung im Gebiet "Bohlsiedlung" folgen – für die Befahrung sind rund 13 500 Euro notwendig. Das beschlossen die Räte ebenso einstimmig wie die Ausschreibung der Wald- und Feldwegeunterhaltung durch die Stadt Albstadt.