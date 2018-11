Straßberg Die Baukosten explodieren regelrecht

Straßberg. "Es geht heute Abend um richtig viel Geld", sagte Bürgermeister Markus Zeiser, als es um die Vergabe von Arbeiten für das neue Feuerwehrhaus beim Stadion ging. Dessen Baubeginn hatte der Gemeinderat für das Frühjahr 2019 festgelegt. Seit dem Beschluss am 27. Februar, die Gewerke im Herbst auszuschreiben, hat sich bei den Baukosten einiges getan. "Diese sind in einigen Bereichen regelrecht explodiert", musste Zeiser nach Vorlagen der Angebote der verantwortlichen Büros feststellen. Was dazu führte, dass die Submissionen mit rund 2,3 Millionen Euro um rund 194 000 Euro über der Kostenberechnung anfangs des Jahres liegen. "Man wusste damals nicht, was kommt", meinte Zeiser. Fest steht nun, dass nach jetzigem Stand der Neubau 3 120 000 Euro kosten wird. Nach Abzug der Zuweisungen des Landes steigt die Belastung für die Gemeinde auf 2 590 000 Euro an. "Es ist das größte Projekt, dass wir bisher in Straßberg hatten", erläuterte der Bürgermeister den Gemeinderäten.

Als erstes ging es um die Vergabe der gesamten Baugewerke: Zu allen Gewerken gab es einen einstimmigen Beschluss. Die Rohbauarbeiten wird die Straßberger Firma Norbert Hartmann für rund 733 000 Euro ausführen. Gerüstbauarbeiten – 17 953 Euro – und Putz- und Stuckarbeiten – 60 819 Euro – gingen an die Rupert Linder GmbH aus Albstadt. Claus Reinauer aus Albstadt bekam den Auftrag für Zimmerarbeiten für fast 111 000 Euro, die Klempnerarbeiten gingen an Rainer Klink aus Balingen zum Angebotspreis von rund 9840 Euro.

Die Dachabdichtungsarbeiten wird die Balinger Firma Lange für fast 169 380 Euro machen. Aus Albstadt kommen die Kunststoff- und Brandschutzfenster und Alu-Eingangselemente von Fensterbau Nüssle zum Angebotspreis von circa 46 120 Euro, die Trockenbauarbeiten für 11 562 Euro macht die Firma Malerwerkstätte Dieter Geiger, die Metallgestaltung Leibold führt die Schlosserarbeiten für 12 292 Euro aus. Sek­tionaltore und Stahl-Brandschutztüren, Kosten 48 498 Euro, liefert die Firma Hild-Moser aus Herborn. WC-Trennwände baut die Firma meta aus Rengsdorf zum Angebotspreis von knapp 5800 Euro ein. Malerarbeiten vergab das Gremium an die Firma Anton Ruprecht aus Krauchenwies für 6222 Euro, den Auftrag für Bodenbeschichtung bekam Betonsan aus Kornwestheim wie angeboten für 48 429 Euro. Verfugungsarbeiten wird die Firma Hans-Peter Braun aus Bad Urach für 11 136 Euro ausführen. Den Zuschlag für bewegliche Trennwände bekam die Firma Dorring aus Keltern für 13 018 Euro.