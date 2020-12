Straßberg Der Turm ist drei Meter zu hoch

Zu Jahresbeginn vereinbarte die Feuerwehr Straßberg mit den Kollegen aus Horb, dass sie deren Übungsturm kostenlos erhalten können. So fuhren also die Straßberger Feuerwehrleute nach Horb, bauten in Eigenleistung den gut 13 Meter hohen Turm ab und transportierten die Einzelteile nach Straßberg.

Der Gemeinderat wurde darüber im März in Kenntnis gesetzt; das Gremium beschloss im Juli, im Etat nach einer Kostenzusammenstellung 28 950 Euro einzustellen und ein Baugesuch in Auftrag zu geben. Der Turm soll neben dem neuen Feuerwehrhaus in westlicher Richtung aufgebaut werden. Dafür sind neben Statik, Baugenehmigung und Aufbau auch Bauarbeiten für das 2,80 Meter tiefe und 4,40 mal 4,28 Meter große Fundament notwendig. Der Turm hat fünf Ebenen, dafür sind Holzdielenböden und eine Blechverkleidung geplant.