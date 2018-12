Straßberg Denkmalschutz sorgt für Probleme

Was Bürgermeister Zeiser sowie einigen Gemeinderäten Sorge bereitet und nicht befriedigend ist, ist dass die Eingangstüre des denkmalgeschützten Rathauses nicht verändert werden darf. Somit, so Daniel Hotz, sei diese im jetzigen Zustand für keinerlei technische Veränderungen, beispielsweise eine Öffnung durch Tastenbetätigung, ausgelegt.

Im Innenbereich sind am Boden einige kleinere Änderungen notwendig, um den Boden barrierefrei zu gestalten; an den Türen kann nichts verändert werden. Rollstuhlgerecht soll auch der Wandelgang zur Schule werden.

Marco Sülzle regte an, einen versenkbaren Stromanschluss auf dem neuen Platz vorzusehen, was vom Kollegium und der Verwaltung als "sehr gute Anregung" bezeichnet wurde. In Zuge der Arbeiten soll die ehemalige Friedhofsmauer saniert werden. Es gebe hierfür, so Daniel Hotz, heute sehr gute Sanierungssysteme. Die Gesamtkosten sind vorab mit 157 000 Euro veranschlagt.

Mit der Ausschreibung wurde das Ingenieurbüro Hotz beauftragt. Ebenso für die Umbauarbeiten im Schulgebäude, notwendig durch die Verlagerung der Schülerbetreuung von der Kochschule in das Grundschulgebäude. Aufgrund der Arbeiten müssen Lehrerzimmer, Rektorat und Sekretariat in das erste Stockwerk verlagert werden.

Die Schreiner-, Elektro-, Heizungs- und Trockenbauarbeiten sollen in den Osterferien erledigt werden. Mit Baukosten von schätzungsweise 60 000 Euro rechnet die Gemeinde.