Straßberg Das Regenwasser kostet die Bürger auch künftig nicht mehr Geld

Eingangs hatte Bürgermeister Markus Zeiser dargelegt, dass sich die Verwaltung an die geltende Vorschrift der Gemeindeordnung Baden-Württemberg zu halten versuche, kostendeckende Gebühren zu erheben. Zwar lasse sich diese Linie aufgrund der finanziellen Belastungen der Bürger durch andere staatliche Forderungen nicht immer einhalten, "doch ist es trotz der Einwände, dass die Belastung der Bürger bereits die Obergrenze erreicht habe, Aufgabe des Gemeinderates und der Verwaltung, sämtliche Gebühren kritisch zu überprüfen", erklärt der Bürgermeister.

Die Verwaltung schlug dem Gremium deshalb vor, für das Jahr 2019 die Grundgebühr der Abwasserbeseitigung von zwei auf drei Euro pro Monat zu erhöhen, desgleichen die Niederschlagswassergebühr, welche von 26 auf 29 Cent je Quadratmeter abflussrelevanter Fläche angehoben werden sollte. "Bei uns werden Investitionen zur Erhaltung der Infrastruktur gefordert, daher können wir keine Kostenunterdeckung in Kauf nehmen."

Zu der Meinung von Helmut Hartmann argumentierte er, lieber konstant in kleinen Schritten zu erhöhen und nicht mal darauf zu verzichten, dann gezwungenermaßen in schlechten Jahren massiv zu erhöhen. Unter dem Aspekt, dass für die Sanierung der Kläranlage Millionen Euro investiert werden müssten, sah Karl-Peter Weinhart die Erhöhung der Abwasserbeseitigung als gerechtfertigt an.