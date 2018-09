Straßberg Da wird bis zum letzten Detail gefeilt

Das Lied "An sich glauben" hat sie ihrer Freundin gewidmet, die von Selbstzweifeln geplagt war. In "Take Me to the Sea" beschreibt die 20-Jährige, wie man den Gefühlen des Verliebtseins ausgesetzt ist und mit ihnen klar kommt: "Sie packen einen wie die Wellen im Meer und lassen einen nicht mehr los."