Straßberg Corona ein Schnippchen schlagen

Viele Kinder und Familien beteiligten sich am "Kindikontest" um das beste Kostüm und zeigten stolz ihre Outfits an der Haustür. Wilde Tiere und Superhelden trafen die Erzieherinnen in Straßberg an. Die größte Freude war aber mit Abstand und trotz Abstand die Wiedersehensfreude. Die Kinder in der Notbetreuung feieten derweil mit einer coronakonformen Mini-Party, Berliner inklusive. Die Polonaise mit den Narrenvereinen ersetzten Spiele und Zaubertricks.