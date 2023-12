Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, wird 2024 am Schmotzigen Donnerstag der Große Falkenorden in Straßberg verliehen.

Der Burgnarrenverein Straßberg wird am „Schmotzigen Doschdig“, 8. Februar, Bundesminister Cem Özdemir zum Ritter schlagen und mit dem Großen Falkenorden auszeichnen. Verbunden mit dem Ritterschlag wird Özdemir zum „Kurfürsten von Auerochsenbach, Ministerialis foederalis nutritionis et Agriculture“ ernannt.

Der Empfang mit Ritterschlagszeremonie beginnt um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, wo traditionsgemäß zahlreiche Ordensträger der vergangenen Jahre erwartet werden. Im vergangenen Jahr ergingen Ritterschlag und Falkenorden an die SWR-Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein.

Vielseitig engagiert

Cem Özdemir wurde am 21. Dezember 1965 in Bad Urach im Kreis Reutlingen geboren. Seit dem 8. Dezember 2021 ist er Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Er ist Mitglied von Bündnis ’90/Die Grünen und engagiert sich in zahlreichen Verbänden als Schirmherr, unter anderem beim Bundesverband der Regionalbewegung, beim Deutschen Imkerbund und dem Deutschen Waldkreis.