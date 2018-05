Straßberg Brüchen auf der Spur

Da an alten Wasserleitungen oftmals hohe Wasserverluste entstehen, sind regelmäßige Kontrollen unerlässlich. Das Straßberger Versorgungsnetz ist zwischen 40 und 100 Jahre alt, besteht überwiegend aus Gussleitungen. Eine regelmäßige Befahrung, wie bei Kanalleitungen praktiziert, ist dort nicht möglich. Als Gründe führte Bürgermeister Markus Zeiser in der jüngsten Gemeinderatssitzung neben technischen Problemen vor allem die kaum überwindbaren hygienischen Vorschriften an. Dort, wo bisher ein Schaden vermutet wurde, erfolgten nachts zwischen zwei und drei Uhr entsprechende Untersuchungen.

Zu diesem Zeitpunkt gingen Straßenlärm und Wasserverbrauch auf ein Minimum zurück. Jedoch, so Zeiser, seien die Verfahren zur Lokalisierung eines Rohrbruches nicht nur sehr zeitintensiv, sondern auch sehr ungenau.

Bei einer Wassermeisterschulung wurden den Zuständigen die sehr guten Erfahrungen mit sogenannten Geräuschloggern weitergegeben. Solche Geräte sind bei anderen Kommunen – beispielhaft führte Zeiser die Albstadtwerke an – im Einsatz.