Straßberg Bordell entpuppt sich als "erotische Massage"

Warum ist Prostitution in Straßberg verboten? Im Prostituiertenschutzgesetz wird genau geregelt, wer einen Betrieb in diesem Gewerbe aufmachen darf und wo. Städte und Gemeinden mit weniger als 35.000 Einwohnern sind generell Sperrbezirk - "und davon sind wir weit weg", erklärt Zeiser. Straßberg hat aktuell rund 2500 Einwohner. In kleinen Dörfern oder Gemeinden sei es aber deutlich schwerer, mit einem solchen Betrieb Fuß zu fassen, weiß der Schultes. Dennoch hätten in Straßberg nur eine Handvoll Bürger etwas davon gewusst. Diese habe die Gemeindeverwaltung ausdrücklich um Diskretion gebeten - auch aufgrund der laufenden Ermittlungen.

Via Internet Werbung machen für einen illegalen Betrieb im Rotlichtmilieu ist dementsprechend nicht einfach: Die Bande habe eine Internetseite erstellt, auf der sie für erotische Massagen in Bad Saulgau und Albstadt geworben habe, erklät der Bürgermeister. In beiden Städten dürfe jedoch kein Bordell oder dergleichen betrieben werden: Bad Saulgau liegt ebenfalls weit unter der Einwohnermarke und Albstadt wurde vor einigen Jahren vom Regierungspräsidium zum Sperrbezirk erklärt. Wer sich für das Angebot interessierte, wurde nach Straßberg gelotst. Bisher habe es das "zum Glück noch nie in Straßberg gegeben", so Zeiser.